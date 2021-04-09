Польховский покинул пост главного тренера сборной России по своей инициативе

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что решение об уходе с поста было его инициативой.

9 апреля глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что специалист покинет должность по состоянию здоровья.

«Это была моя инициатива, меня к этому никто не принуждал. С этим предложением я выступил на заседании правления Союза биатлонистов России. Я попросил, чтобы мою кандидатуру не рассматривали на следующий сезон», — цитирует Польховского ТАСС.

Наставник национальной команды заявил, что будет рад, если другой сможет лучше исполнить роль главного тренера сборной.

Назначение Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону было согласовано в августе 2020 года. В прошедшем сезоне Кубка мира российские биатлонисты завоевали семь медалей, две из которых — в личных гонках. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, а Эдуард Латыпов взял серебро в масс-старте в Эстерсунде.

Россияне завоевали золото в смешанной эстафете в Оберхофе и женской — в Антхольце. Также мужская национальная команда взяла серебро и две бронзы.

На чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке мужская команда взяла бронзу в эстафете.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе главного тренера сборной России по биатлону.