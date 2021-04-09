Губерниев высказался об уходе главного тренера сборной России по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе Валерия Польховского с должности главного тренера сборной России по биатлону.

«Хочу пожелать здоровья Валерию Николаевичу, потому что причина его ухода именно в этом. Он много сделал для биатлона. Я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество. Что касается кадровых решений, то Союз Биатлонистов России — молодцы.

Все, что сегодня сказал Майгуров, — я об этом каждый раз говорю в репортаже. Надеемся, что сейчас пригласят действительно авторитетного тренера и педагога, чтобы мы прогрессировали к Олимпиаде», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор отметил, что решение об уходе Польховского напрашивалось.

Назначение специалиста на должность главного тренера сборной России по биатлону было согласовано в августе 2020 года. В прошедшем сезоне Кубка мира российские биатлонисты завоевали семь медалей, две из которых — в личных гонках. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, а Эдуард Латыпов взял серебро в масс-старте в Эстерсунде.

Россияне завоевали золото в смешанной эстафете в Оберхофе и женской — в Антхольце. Также мужская национальная команда взяла серебро и две бронзы.

На чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке мужская команда взяла бронзу в эстафете.

Ранее сообщалось, что Польховский покинет пост по состоянию здоровья.