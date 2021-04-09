Английские клубы выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Представители Английской премьер-лиги выразили соболезнования в связи со смертью супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.

«Все в нашем клубе опечалены новостью об уходе из жизни его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Наши мысли с ее величеством Королевой и королевской семьей», — говорится в сообщении лондонского «Челси», опубликованном в Twitter клуба.

«Мы выражаем искренние соболезнования королевской семье в связи с печальной новостью о смерти принца Филиппа», — написали представители пресс-службы «Манчестер Сити» в Twitter.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

«С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о смерти ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно ушел из жизни сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Букингемского дворца.

16 февраля монарх был госпитализирован, а через месяц покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.