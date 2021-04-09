«Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу Емелина

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу капитана команды Алексея Емелина, сообщается на официальном сайте омского коллектива.

В заявлении клуб попросил Министра внутренних дел республики Артема Хохорина и главного врача МСЧ Казанского федерального университета Сергея Осипова сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови хоккеиста наркотических веществ.

«Клуб считает, что распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию «Авангарда», честь и достоинство Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки», — отметили в клубе.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву. СМИ сообщали, что игроку может быть проведена операция по трансплантации печени.

Позднее в МВД Татарстана заявили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества, однако 8 апреля в НИИ имени Склифосовского опровергли их наличие в крови. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.

Ранее сообщалось, что Емелин чувствует себя лучше.