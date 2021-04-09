«Не сказать, что мы лучшие друзья»: Устюгов рассказал об отношениях с Большуновым

Лыжник сборной России Сергей Устюгов признался, что не сильно дружит с партнером по сборной Александром Большуновым и не получал от того приглашение на свадьбу.

Свадьба Большунова и российской лыжницы Анны Жеребятьевой запланирована на 24 апреля.

«Нет, не приглашал. Мы с Александром не сказать, что лучшие друзья, мы товарищи, в одной команде, но такого, чтобы на свадьбу приглашать, — нет, не звал», — приводит слова Устюгова «Комсомольская правда».

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также в очередной раз одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Устюгов является двукратным победителем чемпионата мира 2017 года, который проходил в Лахти.

Ранее Губерниев сравнил лыжников Большунова и Устюгова.