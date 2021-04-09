«Реал» и «Барселона» огласили списки игроков, которые готовятся к «класико»

Мадридский «Реал» и «Барселона» в своих официальных аккаунтах в Twitter опубликовал списки футболистов, которые готовятся к «класико», которое пройдет 10 апреля в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

В списке «Реала» не оказалось Эдена Азара. Бельгиец ранее восстановился после травмы, и предполагалось, что он будет готов сыграть в «класико».

Полный список »«Реала»:

вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе; защитники — Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди; полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Васкес; нападающие — Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

У «Барселоны» в список попали защитник Жерар Пике и полузащитник Серхи Роберто, их участие в «класико» было под вопросом,

Полный список «Барселоны»:

вратари — тер Штеген, Пенья, Тенас; защитники — Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Юмтити, Фирпо, Мингуэза; полузащитники — Бускетс, Пьянич, Пуч, Роберто, де Йонг, Мориба; нападающие — Гризманн, Брайтвайт, Месси, Дембеле, Педри, Тринкан.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 мск.

Зидан: не хочу, чтобы это было последнее «класико» Месси.