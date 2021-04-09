«Рано поздравлять «Локомотив»: Семин прокомментировал жеребьевку Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Кубка России. В 1/2 финала бывший клуб тренера сыграет с ЦСКА.

«Каждому хотелось бы встретиться с более сильным соперником уже в финале, но такова жизнь. «Локомотив» дважды обыграл ЦСКА в чемпионате России, но я не согласен, что у ЦСКА нет шансов. В полуфинале они будут равны. Поздравлять «Локомотив» можно будет, когда в руках уже будет Кубок», — сказал Семин в интервью Sport24.

Именно «Локомотив» является лидером по количеству завоеванных Кубков России, «железнодорожники» выигрывали турнир восемь раз. Последний раз это произошло в 2019 году, когда команда переиграла в решающем матче «Урал».

На счету ЦСКА семь побед в розыгрыше Кубка России, последний раз это произошло в 2013 году, тогда «армейцы» в решающем матче были сильнее «Анжи».

Ранее сообщалось, что жребий свел в полуфинале Кубка России ЦСКА и «Локомотив».