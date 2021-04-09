Сульшер рассказал о ходе контрактных переговоров с Кавани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, что переговоры с нападающим Эдинсоном Кавани по поводу продления контракта ведутся, но сам футболист пока не определился со своим будущим.

«Я, конечно, поддерживаю связь с Эди. Мы ведем открытый диалог, но он все еще не уверен, что хочет делать в следующем сезоне. Я считаю, что это нормально. Это был непростой год для него, как и для всего футбола, поэтому ему все еще нужно время, чтобы принять решение», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Нынешнее соглашение Кавани рассчитано до лета 2021 года. «Манчестер Юнайтед» намерен уговорить форварда подписать контракт еще на год.

При этом появилась информация, согласно которой уругвайским футболистом интересуется аргентинская «Бока Хуниорс». А отец футболиста высказывался о том тем, что Кавани не очень комфортно себя ощущает в Англии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет уговорить Кавани продлить контракт.