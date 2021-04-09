Мужчина, выбежавший голым на поле в матче ЛЕ, прятался на стадионе 14 часов

Испанская полиция сообщила, что мужчина, выбежавший на поле без одежды в матче Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед», скрывался на стадионе в течение 14 часов до начала матча.

«Он добрался до стадиона в 7 часов утра, прошел периметр безопасности и провел следующие 14 часов, спрятавшись под брезентом, чтобы его не видели. Оттуда он и выбежал на поле», — приводит Goal.com заявление местной полиции.

Гарсия выбежал на поле на седьмой минуте матча. Игра была ненадолго прервана, пока полиция не увела нарушителя за пределы стадиона.

Мужчину зовут Ольмо Гарсия, его прозвище у местных жителей «обнаженный гранадский человек» из-за пристрастия к голым прогулкам в общественных местах. Местная полиция сообщила, что за последние месяцы на него было подано 15 жалоб, а три дела были направлены в суд.

Сам Гарсия заявляет, что своими акциями выступает за мир во всем мире и защиту окружающей среды. По его мнению, без одежды человек более искренен со всем, что его окружает.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург заполнит стадион на матчи Евро-2020 на 50 процентов.