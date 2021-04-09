«Забыл, где к своему золоту готовился»: Баюл напомнила Ягудину о тренировках в США

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл ответила на слова победителя Игр-2002 Алексея Ягудина о том, что ей стало скучно в США, поэтому она и говорит о тренере Татьяне Тарасовой.

«Все забыл, где к своему золоту готовился и кто помогал. Да-да», — написала в ответ Баюл в своем Instagram.

Ранее бывшая фигуристка заявила, что фасон платья олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в котором она выступала на Играх-2018 в Пхенчхане, скопирован с ее костюма 1995 года. В ответ Тарасова сказала, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах». Комментируя высказывание специалиста, украинка заявила, что у Тарасовой на первом месте деньги, а не «любовь к России».

Баюл является победительницей Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионкой мира (1993) и двукратной обладательницей золота первенств Украины (1993, 1994).

Ранее Тарасова отреагировала на обвинения Баюл в меркантильности.