Тренер «Ливерпуля» Клопп увидел проблему в соцсетях

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что игрокам следует отказаться от социальных сетей.

По мнению немецкого специалиста, в соцсетях стало слишком много оскорблений.

«В социальных сетях есть проблема, которая все еще не решена. Люди могут писать все что хотят, спрятавшись за учетной записью. Это проблему нужно решить, как можно скорее.

Лично я не пользуюсь социальными сетями, за что меня многие критикуют. Но не надо слушать людей, которые не стремятся тебе помочь. Это мой совет игрокам. Удалить социальные сети — хорошее решение», — цитирует Клоппа ESPN.

После 30 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 49 очков, занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (42) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил любую поддержку столкнувшимся с расизмом игрокам. После первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» игрокам «красных» Тренту Александеру-Арнольду и Наби Кейта под постами в Instagram пользователи оставили эмодзи с обезьяной.