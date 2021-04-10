Трусова рассказала о Плющенко-тренере

Бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова рассказала о работе под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Какой Плющенко тренер? Да разный бывает. Не знаю, как описать. Он всегда очень активно принимает участие в тренировке. Если он в коньках – то постоянно катается, показывает какие-то упражнения. Если без коньков, то прыгает за бортиком, выбегает на лёд, поскальзывается, но всё равно», – сказала Трусовой в эфире телеканала «Дождь».

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В прошедшем сезоне Трусова одержала победу на двух этапах Кубка России, а также заняла второе место в командном турнире Кубок Первого канала.

Ранее Трусова отреагировала на мнение о том, что у нее не женское катание.