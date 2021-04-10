«Спартак» показал подготовку к матчу с «Локомотивом»

Московский «Спартак» опубликовал в Twitter фотографии подготовки команды к матчу 25-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

«Готовимся к очередному важнейшему матчу. «Локомотив» — «Спартак» уже после завтра», — говорится в сообщении.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет на »РЖД арене» 11 апреля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.

После 24-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице первенства. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

«Локомотив» имеет в своем активе 43 балла.

Ранее в «Спартаке» рассказали о состоянии защитника Самуэля Жиго, полузащитника Алекса Крала и нападающего Эсекьеля Понсе в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Участие всех троих футболистов в матче под вопросом.