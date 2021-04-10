UFC подтвердил бой Волкова и Гейна

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал новый поединок российского бойца тяжелого веса Александра Волкова.

Как сообщается на странице промоушена в Instagram, 32-летнему россиянину предстоит поединок с французом Сирилом Гейном.

В профессиональной карьере Волков принял участие в 41 поединке, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. В последнем бою россиянин победил техническим нокаутом представителя Нидерландов Алистара Оверима. Спортсмен занимает пятую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

В активе Гейна, располагающегося на четвертой позиции рейтинга, восемь побед в восьми поединках. В феврале 2021 года он одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей.

Ранее Волков выразил готовность подраться с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.