Аленичев объяснил частую критику Тедеско

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил ребенку-блогеру на вопрос о критике экс-футболиста сборной России Александра Мостового в адрес наставника красно-белых Доменико Тедеско.

«Это надо у Саши спросить. Учитывая его высказывания, Мостовой не любит не только Тедеско. У него есть какая-то ревность ко многим тренерам, да и футболистам тоже», – заявил Аленичев на YouTube-канале «СпортХаб».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В декабре 2020 года он заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года. По словам специалиста, из-за пандемии коронавируса он хочет вернуться к семье в Германию.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очка. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее Мостовой раскритиковал большие зарплаты молодых футболистов.