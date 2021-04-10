Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в равных составах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в равных составах.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» россиянин забросил 457-ю шайбу в равных составах. По этому показателю он превзошел канадца Бретта Халла (456).

Рекорд по количеству голов в равных составах принадлежит бывшему форварду «Эдмонтон Ойлерз» Уэйну Гретцки (617).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил разрыв от Марселя Дионна в списке снайперов НХЛ за всю историю.