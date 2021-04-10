Гвардиола высказался о возможном переходе Агуэро в другой клуб АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможно переходе нападающего команды Серхио Агуэро в другой английский клуб.

«Мы желаем ему всего самого наилучшего. Конечно, желаю ему найти лучшее место для последних лет его карьеры.

В свою очередь, мы будем рады любому его решению, лучшему для него, его семьи и его карьеры. Я уважаю его выбор. Его предпочтение — мое предпочтение. Лучшее для него — лучшее для нас», — цитирует Гвардиолу Goal.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), обладателем Кубка страны (2018/19), трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в девяти матчах, в которых забил один мяч. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.

Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» заинтересован в приобретении Агуэро.