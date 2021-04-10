Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счетом 4:1 в пользу «рейнджеров». В составе победителей отличились Алекси Лафренье, Колин Блэквелл, К'Андре Миллер и Мика Зибанеджад. У хозяев шайбу забросил Энди Грин.

После 40 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс», набравшие 43 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Айлендерс» (56) располагаются на второй строчке. «Островитяне» прервали четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

12 апреля команды вновь встретятся на домашней арене «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

0:1 — Лафренье (Какко, Хитил) — 26:05

0:2 — Блэквелл (Панарин, Строум) — 30:01

1:2 — Грин (Барзал) — 34:53

1:3 — Миллер (Труба, Панарин) — 51:48

1:4 — Зибанеджад — 58:48 (en)