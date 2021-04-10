Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Баффало на арене «Кибэнк центр», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бренден Диллон, Александр Овечкин, Джастин Шульц и Якуб Врана. У хозяев шайбы забросили Хенри Йокихарью, Кейси Миттельштадт и Тейдж Томпсон.

После 41 матча регулярного чемпионата «Вашингтон», набравший 56 очков, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Баффало» (24) располагается на последней, восьмой строчке.

12 апреля «Вашингтон» на выезде встретится с «Бостон Брюинз», а «Баффало» днем ранее в гостях сыграет с «Филадельфией Флайерз».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» (Баффало, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

0:1 — Диллон (Шульц, Оши) — 02:39

0:2 — Овечкин (Диллон, Карлсон) — 11:39

1:2 — Йокихарью (Далин) — 18:26

1:3 — Шульц (Эллер) — 20:28 (4x4)

2:3 — Миттельштадт (Асплунд, Ристолайнен) — 30:08

2:4 — Врана (Шульц, Эллер) — 49:48

3:4 — Томпсон (Ристолайнен) — 58:40 (6x5)