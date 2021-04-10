Российская теннисистка Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в американском Чарльстоне.

Во встрече1/4 финала россиянка одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

На счету Кудерметовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Стивенс подала навылет один раз, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Турнир в Чарльстоне проходит с 5 по 11 апреля. Общий призовой фонд составляет $565 530.

Ранее министр спорта Франции Роксана Марасиняну прокомментировала возможный перенос «Ролан Гаррос» на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 24 мая по 6 июня, но до 3 мая в стране действуют серьезные ограничения на передвижение людей. И сроки локдауна могут быть продлены.

Теннис. Чарльстон. 1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:4.