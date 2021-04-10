Бейдер победил Мачиду в главном бою Bellator 256

Американский боец смешанного стиля (MMA) Райан Бейдер одержал победу над бразильцем Лиото Мачидой на турнире Bellator 256.

Поединок, прошедший в американском Анкасвилле, продлился все пять раундов и завершился победой представителя США единогласным решением судей — 49-46, 49-45, 49-45.

Теперь Бейдер встретится с победителем пары Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов в полуфинале Гран-при. Поединок пройдет 16 апреля.

Бейдер провел в смешанных единоборствах 35 поединка, в которых одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Рекорд Мачиды — 26-11.

Ранее сообщалось, легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко и его ученики — братья Немковы, Вадим и Виктор, — вылетели в США, где состоится турнир Bellator 257.

Главным событием турнира Bellator 257, который пройдет в ночь на 17 апреля в Анксвилле (штат Коннектикут), станет матч-реванш между Вадимом Немковым и Филом Дэвисом. В их первом бою в ноябре 2018 года на Bellator 209 победу решением судей одержал 28-летний Немков.