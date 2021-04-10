Панарин первым из россиян отдал 30 голевых передач в нынешнем сезоне НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий отметился ассистентским дублем. Теперь в его активе 42 (12+30) очка

Второе место по этому показателю среди россиян занимает одноклубник Панарина Павел Бучневич, отдавший 20 голевых передач в 39 играх.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 420 матчах, в которых набрал 457 (160+297) очков.

В 2016 году он стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В 2020-м он попал в первую символическую сборную всех звезд лиги.

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Второй звездой стал защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер. Также в тройку лучших игроком матча попал их одноклубник Алекси Лафренье.