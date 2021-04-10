Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме на арене «Хонда центр», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Валерий Ничушкин и Микко Рантанен.

После 39 матчей регулярного чемпионата «Колорадо», набравший 56 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. Для «лавин» эта победа стала шестой в последних семи встречах. «Анахайм» (31) располагается на последней, восьмой строчке.

11 апреля команды вновь встретятся в Анахайме.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» нанес разгромное поражение «Миннесоте Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 — Ничушкин (Грейвз, Джост) — 37:12

0:2 — Рантанен (Маккиннон) — 59:26 (en)