Ничушкин признан первой звездой матча «Анахайм» — «Колорадо»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
АрминияФрайбург
1:0
закончен
Испания / Примера
УэскаЭльче
3:1
закончен
Франция / Лига 1
МетцЛилль
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмВулверхэмптон
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
3:4
закончен
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
4:6
закончен
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
1:4
закончен
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
9:1
закончен
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
7:4
закончен
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
0:2
закончен
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
Енисей Автодор
86:85
закончен
Евролига
Зенит Маккаби Тель-Авив
86:69
закончен
Олимпиакос Химки
82:75
закончен
Олимпия Милан Анадолу Эфес
98:75
закончен
Барселона Бавария
72:82
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
106:111
закончен
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
145:136 (ОТ)
закончен
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
133:129 (ОТ)
закончен
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
120:108
закончен
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
перенесен
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
101:94
закончен
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
119:127
закончен
Денвер НаггетсСан-Антонио Спёрс
121:119
закончен
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
107:110
закончен
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
126:109
закончен
Россия / Премьер-Лига
ХимкиТамбов
14:00
УфаАхмат
16:30
РостовРубин
19:00
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиЛидс Юнайтед
14:30
ЛиверпульАстон Вилла
17:00
Кристал ПэласЧелси
19:30
Испания / Примера
ХетафеКадис
15:00
Атлетик БАлавес
17:15
ЭйбарЛеванте
19:30
Реал МадридБарселона
22:00
Украина / Премьер-лига
МариупольШахтёр Д
14:00
Динамо КДнепр-1
17:00
ДеснаАлександрия
19:30
Италия / Серия А
СпецияКротоне
16:00
ПармаМилан
19:00
УдинезеТорино
21:45
Германия / Бундеслига
ВердерРБ Лейпциг
16:30
ГертаБоруссия М
16:30
Айнтрахт ФВольфсбург
16:30
БаварияУнион
16:30
ШтутгартБоруссия Д
19:30
Франция / Лига 1
СтрасбургПСЖ
18:00
МонпельеМарсель
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
21:00
Даллас СтарзФлорида Пантерз
21:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
02:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
02:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
03:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
перенесен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
05:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
02:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
03:30
Юта ДжазСакраменто Кингз
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
04:00
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
05:00
Финикс СанзВашингтон Уизардс
05:00
Россия / Премьер-Лига
АрсеналКраснодар
14:00
СочиЗенит
16:30
Динамо МУрал
16:30
Локомотив МСпартак М
19:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскНижний Новгород
08:00
ОренбургСпартак-2
13:00
ЧертановоВелес
15:00
АкронДинамо-Брянск
15:00
ШинникАлания
15:00
ФакелТекстильщик
15:00
ЧайкаЕнисей
16:00
Краснодар-2Иртыш
16:00
НефтехимикТорпедо М
16:00
БалтикаТомь
19:00
Италия / Серия А
Интер МКальяри
13:30
СампдорияНаполи
16:00
ВеронаЛацио
16:00
ЮвентусДженоа
16:00
РомаБолонья
19:00
ФиорентинаАталанта
21:45
Англия / Премьер-лига
БёрнлиНьюкасл Юнайтед
14:00
Вест Хэм ЮнайтедЛестер Сити
16:05
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
18:30
Шеффилд ЮнайтедАрсенал
21:00
Франция / Лига 1
РеннНант
14:00
Сент-ЭтьенБордо
16:00
НиццаРеймс
16:00
ЛансЛорьян
16:00
БрестНим
16:00
МонакоДижон
18:05
ЛионАнже
22:00
Украина / Премьер-лига
ЗаряИнгулец
14:00
ВорсклаЛьвов
14:00
Рух ВМинай
17:00
Олимпик ДКолос
19:30
Испания / Примера
ВильярреалОсасуна
15:00
ВаленсияРеал Сосьедад
17:15
ВальядолидГранада
19:30
БетисАтлетико М
22:00
Германия / Бундеслига
Шальке-04Аугсбург
16:30
КёльнМайнц
19:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
21:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
23:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
01:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Астана
13:00
Парма Нижний Новгород
14:30
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
20:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
22:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
02:00
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
03:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
03:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
03:00
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Ничушкин признан первой звездой матча «Анахайм» — «Колорадо»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс», сообщается на официальной сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Анахайме на арене «Хонда центр», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Теперь в его активе девять голов и девять передач в 39 играх.

Второй звездой стал вратарь хозяев Джон Гибсон, который отразил 33 из 34 бросков. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 27 матчах и помог своей команде одержать восемь побед. Голкипер отражает в среднем за встречу 90,1% бросков при коэффициенте надежности 2,93.

Также в тройку лучших игроков вошел голкипер «Колорадо» Юнас Юханссон, сделавший 28 сэйвов и оформивший первый шат-аут в сезоне. Он отражает в среднем за матч 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,60.

Ранее сообщалось, что два очка Ничушкина помогли «Колорадо» нанести поражение «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.