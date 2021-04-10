Ничушкин признан первой звездой матча «Анахайм» — «Колорадо»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс», сообщается на официальной сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Анахайме на арене «Хонда центр», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Теперь в его активе девять голов и девять передач в 39 играх.

Второй звездой стал вратарь хозяев Джон Гибсон, который отразил 33 из 34 бросков. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 27 матчах и помог своей команде одержать восемь побед. Голкипер отражает в среднем за встречу 90,1% бросков при коэффициенте надежности 2,93.

Также в тройку лучших игроков вошел голкипер «Колорадо» Юнас Юханссон, сделавший 28 сэйвов и оформивший первый шат-аут в сезоне. Он отражает в среднем за матч 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,60.

Ранее сообщалось, что два очка Ничушкина помогли «Колорадо» нанести поражение «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ.