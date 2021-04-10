Депутат Журова оценила шансы Хабиба попасть в Госудуму

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Журова оценила шансы экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стать политиком, передает Metaratings.ru.

Журова отметила, что, если спортсмен не занимался общественной деятельностью, то после окончания карьеры попасть в Госдуму, как это было раньше, практически невозможно.

«Хабиб Нурмагомедов — особый случай. Специфика региона позволит ему вообще все, что угодно. Хоть стать главой. Он духовный лидер, помимо того, что отличный спортсмен», — сказала Журова.

В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее боец Шамиль Шахбулатов оценил перспективы Хабиба в Российской премьер-лиге (РПЛ).