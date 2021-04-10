Тренер Эштреков поделился ожиданиями от матча «Лкомотив» — «Спартак»

Экс-тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-зелеными и столичным «Спартаком», передает «Советский спорт».

«Шансы равные у обоих соперников. Идет преследование лидера, борьба за очки, и все находятся рядышком. Игра «Локомотива» больше нравится. Но впереди у подопечных Николича очень сложный график», — сказал Эштреков.

Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. «Железнодорожники» расположились на третьем месте, имея в активе 43 балла.

В матче первого круга «Спартак» победил со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев.

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