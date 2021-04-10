«Спартак» интересуется защитником клуба Серии А

Московский «Спартак» интересуется игроком итальянского «Беневенто» Лукой Кальдиролой, передает Calciomercato.

Москвичи уже пытались заполучить футболиста, а сейчас возобновили контакты с итальянцами

Отмечается, что также на игрока претендует генуэзская «Сампдория». Контракт Кальдиролы с «Беневенто» истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забив два мяча. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кальдиролы в €2 млн.

Красно-белые сражаются с петербургским «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). После 24-го тура РПЛ в турнирной таблице лидирует «Зенит», набравший 51 очко. «Спартак» отстает от сине-бело-голубых на четыре балла.

В оставшихся турах петербуржцам предстоит сыграть против «Сочи», «Краснодара», волгоградского «Ротора», московского «Локомотива», «Уфы» и «Тамбова».

«Спартак» встретится с «Локомотивом», «Уфой», московским ЦСКА, тульским «Арсеналом», «Химками» и грозненским «Ахматом».

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил ребенку-блогеру на вопрос о критике экс-футболиста сборной России Александра Мостового в адрес наставника красно-белых Доменико Тедеско.