Дочь Тутберидзе поблагодарила маму за организацию шоу «Чемпионы на льду»

Диана Дэвис, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, поблагодарила маму за организацию шоу «Чемпионы на льду».

«Большое спасибо, Этери, спасибо команде за два незабываемых вечера! Спасибо публике Казани и Москвы, мы были счастливы видеть вас вновь», — написала Диана в Instagram.

Стоит отметить, что в шоу выступили все действующие чемпионы мира из России.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл иронично высказалась о шоу группы Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду».