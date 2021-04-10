Агент заявил, что «Аталанта» продаст Миранчука

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о том, что итальянская «Аталанта» планирует продать россиянина Алексея Миранчука, передает «Матч ТВ».

«Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется», — сказал Лахтер.

Также Лахтер отметил, что Йосип Иличич, который перенес множество травм и старше Миранчука на восемь лет, ценится в клубе больше, чем россиянин.

Алексей Миранчук провел за команду из Бергамо 23 матча, забив пять мячей.

После 29 туров «Аталанта» с 58 очками занимает третью строчку в Серии А, находясь в 10 очках от лидера чемпионата — миланского «Интера». Следующий матч бергамаски проведут 11 апреля на выезде с «Фиорентиной».

В составе сборной России Миранчук недавно участвовал в матче против Словакии, которая завершилась поражением россиян. Это первая потеря очков российской команды в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об уровне игрока московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.