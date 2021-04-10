Лыжник Большунов стал победителем Югорского марафона

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем Югорского марафона.

Второе место занял Рауль Шакирзянов. Замкнул тройку сильнейших Никита Поршнев.

Среди девушек чемпионкой стала Татьяна Сорина. Второй к финишу приехала Наталья Непряева.

Большунов является четырехкратным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Лыжник взял серебро в эстафете, командном спринте и марафоне, а также стал бронзовым призером в спринтерской гонке классическим стилем.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее российский лыжник Александр Большунов стал гостем программы Comedy Сlub на канале «ТНТ». Запись программы состоялась 28 марта, в те дни в Тюмени шел чемпионат России и лыжник отправился на съемки сразу после того, как выиграл золото в скиатлоне.