Гендиректор «Рубина» прокомментировал новости об интересе к Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что игроком клуба Хвичей Кварацхелией интересуются итальянские «Ювентус», «Милан», «Аталанта» и «Интер», передает Sport24.

«Что значит «Рубин» оценил Хвичу в €15-20 млн? Как мы могли оценить, если на нас никто не выходил. Ни «Аталанта», ни «Интер». Хвиче голову кружат всеми этими слухами, а ему надо спокойно играть», — сказал Сайманов.

Кварацхелия перешел в казанский «Рубин» в 2019 году из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист провел за «Рубин» 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив четыре мяча. В мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 Кварацхелия отметился двумя голами за сборную Грузии, поразив ворота сборных Испании и Греции.

Ранее сообщалось о том, что Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в итальянской «Аталанте».