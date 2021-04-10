Наставник «Сочи» Федотов высказался о поведении тренера «Спартака» Тедеско

Наставник «Сочи» Владимир Федотов высказался о поведении тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает РИА «Новости».

«Тедеско скачет как кузнечик? И я скачу. Это моя борьба со стрессом. Если я буду сидеть на месте, это меня убьет. Убьет 100%. Мне нужно двигаться и метаться, так я легче освобождаюсь от стресса», — сказал Федотов.

Красно-белые сражаются с петербургским «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). После 24-го тура РПЛ в турнирной таблице лидирует «Зенит», набравший 51 очко. «Спартак» отстает от сине-бело-голубых на четыре балла.

В оставшихся турах петербуржцам предстоит сыграть против «Сочи», «Краснодара», волгоградского «Ротора», московского «Локомотива», «Уфы» и «Тамбова».

«Спартак» встретится с «Локомотивом», «Уфой», московским ЦСКА, тульским «Арсеналом», «Химками» и грозненским «Ахматом».

В декабре 2020 года Тедеско, что не будет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом 2021 года.

Ранее экс-футболист Дмитрий Аленичев, единственный среди российских игроков победитель Лиги чемпионов, ныне работающий тренером, заявил, что никогда не будет тренировать «Зенит» и ЦСКА .