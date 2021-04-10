Актер Баринов ждет равной борьбы в матче «Локомотив» — «Спартак»

Актер Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 25 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным «Спартаком», передает «Спорт-Экспресс».

«Жду хорошего футбола в исполнении «Локомотива». Фаворита в этом матче выделить нельзя, «Спартак» играет интересно. Соперники равны. Думаю, что «Локомотив» сыграет вторым номером», — сказал Баринов.

Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. «Железнодорожники» расположились на третьем месте, имея в активе 43 балла.

В матче первого круга «Спартак» победил со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между московским «Локомотивом» и столичным «Спартаком».