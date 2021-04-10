Футболист лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», передает The Athletic.

Отмечается, что 27-летний футболист уйдет из команды, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/2021. Манчестерские клубы готовы сделать предложение о трансфере футболиста.

Кейн на взрослом уровне выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. За время игры в составе лондонского клуба он четырежды был отправлен в аренду — в «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер», однако с 2013 года стал постоянным игроком основного состава столичной команды, за которую он провел уже больше 230 матчей.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает шестое место, набрав 49 очков. «Манчестер Сити» лидирует в турнире имея 74 балла. «Манчестер Юнайтед» располагается на второй строчке с 60 баллами.

«Ливерпуль», выигравший АПЛ в прошлом сезоне, занимает лишь седьмое место.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин посоветовал английскому нападающему Харри Кейну покинуть лондонский «Тоттенхэм».