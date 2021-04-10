Червиченко обвинил бывшего спортивного директора «Зенита» в убытках клуба

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обвинил бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалту в убытках клуба, передает Sport24.

Напомним, убыток сине-бело-голубых составил 2,35 млрд рублей.

«Думаю, что убытки у «Зенита» обусловлены деятельностью спортивного директора Рибалты. Недавно я видел дружественный и прощальный коридор с хлопками Хавьеру, а надо было ему под зад бить», — заявил Червиченко.

Напомним, испанец занял пост спортивного директора сине-бело-голубых в 2018 году. За три года команда с берегов Невы дважды стала победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 51 очко. В следующем туре «Зенит» встретится с «Сочи». Игра пройдет 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о кандидатах на пост спортивного директора команды.