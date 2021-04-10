Опубликованы составы «Уфы» и «Ахмата» на матч 25-го тура РПЛ

Опубликованы составы «Уфы» и грозненского «Ахмата» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Бауэр, Плиев, Мрзляк, Иванов, Милетич, Камилов, Табидзе, Кротов, Андрич

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Богосовац, Анхель, Ненахов, Харин, Тимофеев, Бериша, Исмаэл, Пуцко, Ильин.



Встреча пройдет в столице республики Башкортостан на стадионе «Нефтяник». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России чеченский коллектив занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 32 очка за шесть туров до конца чемпионата. «Уфа» располагается на предпоследней строчке с 14 баллами.

Напомним, что эти команды встречались между собой в среду в четвертьфинальном матче Кубка России. Тогда минимальную победу со счетом 1:0 одержали подопечные Андрея Талалаева.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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