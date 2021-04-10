В Госдуме дали прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Локомотивом» и «Спартаком».

По его мнению, в преддверии игры более предпочтительными выглядят шансы на победу у команды под руководством Марко Николича.

«Как болельщик «Локомотива», не могу дать другого прогноза на матч, кроме победы своей любимой команды. Но я считаю, что завтрашний матч обещает быть суперинтересным, потому что обе команды после зимней паузы сильно прибавили. «Локомотив» вообще ни одной игры в 2021 году не проиграл, «Спартак» последние четыре матча выиграл.

Завтра обеим командам будет нужна победа, именно на такой результат будут настраивать своих подопечных тренеры», — сказал Лебедев в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что бывший игрок каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре восхитился игрой московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.