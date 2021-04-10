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Спортивные новости

Россия выплатила WADA более $1 млн

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Россия в полном объеме выплатила ежегодный взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом сообщает ТАСС.

Размер выплаты за текущий год составил 1 091 877 долларов США. С каждым годом сумма увеличивается примерно на 8%.

Наибольшую сумму в 2021 году должны внести США — 2 931 923 доллара.

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США рассматривают возможность активного применения «акта Родченкова» на Олимпиаде в Японии.

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