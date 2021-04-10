В «Спартаке» прокомментировали интерес к хавбеку «Палмейраса»

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал интерес к хавбеку «Палмейраса» Рафаэлю Вейге.

По информации некоторых СМИ, российский клуб готов выложить за 25-летнего полузащитника порядка €8 млн.

«Мне неизвестен этот клуб», — заявил Фетисов «Чемпионату».

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Вейга провел 26 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.



В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков за шесть туров до конца сезона. Следующую игру спартаковцы проведут завтра, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена» против «Локомотива».

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес назвал состав своей команды мечты.