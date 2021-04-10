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Спортивные новости

«Лидс» в меньшинстве вырвал сенсационную победу у «Манчестер Сити»

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В очередном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей дубль на свой счет оформил североирландский защитник Стюарт Даллас, отличившийся по разу в каждом из таймов.

У проигравшей команды единственный гол на счету 21-летнего испанского нападающего Феррана Торреса.

Стоит отметить, что подопечные Марсело Бьелсы второй тайм провели в меньшинстве, после того как прямую красную карточку получил шотландец Лиам Купер.

После этого успеха «Лидс» набрал 45 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Горожане» с 74 баллами сохранили за собой лидирующую позицию.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что экс-наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что он получил несколько предложений от других клубов.

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