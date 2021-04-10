ЦСКА и СКА огласили составы на пятый матч серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА и петербургский СКА огласили составы на пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западной конференции.
Полный список игроков доступен по ссылке в официальном Twitter-аккаунте лиги.
Игра пройдет в российской столице на «ЦСКА Арене». Стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
После четырех матчей в серии до четырех побед уверенно лидируют московские армейцы — 3:1. Победитель этого противостояния сразится за Кубок Гагарина с сильнейшей командой Востока. В серии омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» пока равенство — 2:2.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Московские и петербургские армейцы представили составы на 5-й матч финала Запада (3-1 в серии).— КХЛ (@khl) April 10, 2021
⌚ 17:00 мск
�� Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD#КубокГагарина pic.twitter.com/BZFD8cO7wo