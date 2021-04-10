Новый тренер «Фиорентины» подобрал Кокорину позицию на поле

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в команде. Об этом сообщает Violanews.

По его мнению, 29-летний форвард может сыграть как на позиции первого нападающего, так и в качестве партнера Душана Влаховича.

«На данный момент я не имел возможности увидеть Кокорина в действии, так как он продолжает восстановление после травмы. Я надеюсь увидеть его как можно скорее, потому что он игрок с хорошими качествами и характеристиками», — заявил специалист.

Напомним, что россиянин продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Также Александр выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». В сезоне-2018/19 он стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых.

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