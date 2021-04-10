Месси повторил рекорд Рамоса по числу матчей в «Эль Класико»

В эти минуты идет матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

В стартовом составе гостей появился аргентинский нападающий Лионель Месси, для которого этот выход в «Эль Класико» стал 45-м в карьере. Как сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо, по данному показателю шестикратный обладатель «Золотого мяча» догнал защитника Серхио Рамоса, пропускающего этот матч из-за повреждения.

На данный момент в матче со счетом 2:0 лидирует столичный коллектив. На 13-й минуте французский форвард Карим Бензема замкнул пяткой прострел с фланга, а на 28-й минуте Тони Кроос точно исполнил штрафной.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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