ЦСКА и СКА провели пятый по продолжительности матч в истории КХЛ

Петербургский СКА победил московский ЦСКА в пятом матче фианльной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в российской столице на «ЦСКА Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей в третьем овертайме с минимальным счетом 3:2.



По данным медиа-службы лиги, команды провели пятый по продолжительности матч в истории КХЛ. Также прошедшая игра стала самой долгой в истории очного противостояние и рекордной по длитиельности для армейцев с берегов Невы.

Шестая игра пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).