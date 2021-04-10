Опубликованы составы перед матчем «Реала» и «Барселоны»

Опубликованы составы перед матчем 30-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».
«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес, Модрич, Кроос, Вальверде, Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема.
«Барселона»: Тер Штеген, Дест, Мингеса, Араухо, Альба, Дембеле, Бускетс, Педри, де Йонг, Лангле, Месси.
Встреча пройдет в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Перед этой игрой подопечные Зинедина Зидана занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 63 очка. У команды под руководством Роналда Кумана 65 очков и второе место.
Лидирует же в чемпионате Испании мадридский «Атлетико», у которого 66 баллов за девять туров до конца сезона.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг договорной характер матча против грозненского «Ахмата» в 25-м туре чемпионата России по футболу.