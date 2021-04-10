КХЛ объяснила незасчитанный гол Бурдасова в матче ЦСКА — СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объяснила незасчитанный гол Антона Бурдасова в пятом матче финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА.

«На 57-й минуте после взятия ворот главный тренер ЦСКА Игорь Никитин взял запрос на положение «вне игры» перед заброшенной шайбой. После видеопросмотра было определено: было положение «вне игры» – нет гола», – сообщили в лиге.



«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шестая игра серии пройдет в Ледовом дворце города Санкт-Петербург 12 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Никита Гусев расторг контракт и покинул расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».