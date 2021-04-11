Инспекторы ИИХФ проверили на допинг хоккеистов СКА

Инспекторы Международной федерации хоккея (ИИХФ) проверили на допинг хоккеистов петербургского СКА после пятого матча финала Западной конференции с московским ЦСКА.

Стоит отметить, что Федерация хоккея России заключила (ФХР) договор с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на тестирование игроков национальной команды.

«Чемпионат.com» сообщает, что проверке подверглись игроки, которые претендуют на поездку на чемпионат мира в составе сборной России.

Напомним, в пятом матче финальной серии СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2 ОТ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Подколзин, оформивший дубль, и Кирилл Марченко.

У проигравшей команды отличились Максим Мамин и Брендан Лайпсик.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шестая игра пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Ранее ЦСКА и СКА провели пятый по продолжительности матч в истории КХЛ.