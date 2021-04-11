Футболист «Барселоны» Пике выразил арбитру недовольство после матча с «Реалом»

Футболист каталонской «Барселоны» Жерар Пике, который провел на скамейке запасных весь матч против мадридского «Реала», после финального свистка подошел к арбитру и выразил свое недовольство судейством.

Напомним, «сливочные» победили со счетом 2:1.

Интересно, что работой судейской бригадой не был доволен и наставник сине-гранатовых Рональд Куман. Специалист заявил, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота мадридцев.

В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

Ранее наставник «Реала» Зинедин Зидан похвалил своих подопечных за победу над «Барселоной».