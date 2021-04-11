Фигуристка Грищук: Тарасова обокрала меня после Олимпиады

Российская фигуристка Оксана Грищук отреагировала на слова украинки Оксана Баюл, которая жестко раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Напомним, Баюл заявила, что Тарасова любит деньги, а не Россию.

«Ты разве не слышала, как меня Тарасова обокрала после Олимпиады? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнерши, лишив меня всего», — написала Грищук в Instagram Баюл.

Также Грищук отметила, что все знают, какой Тарасова ужасный человек, но почему-то молчат.

Напомним, в марте Грищук заявила, что она не попала на шоу «Ледниковый период» из-за Тарасовой.

«Не могу утверждать, но думаю, что это Тарасова руку приложила. Конечно, обидно за наших болельщиков, которые меня любят и хотели бы меня видеть в «Ледниковом периоде», — говорила она в интервью Sport24.

Ранее Илья Авербух прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки в фигурном катании Оксаны Грищук, которая ранее заявила, что не попала в шоу «Ледниковый период» из-за Тарасовой.