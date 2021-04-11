Райола хочет сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком мира

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
АрминияФрайбург
1:0
закончен
Франция / Лига 1
МетцЛилль
0:2
закончен
Испания / Примера
УэскаЭльче
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмВулверхэмптон
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
3:4
закончен
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
4:6
закончен
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
1:4
закончен
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
9:1
закончен
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
7:4
закончен
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
0:2
закончен
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
Енисей Автодор
86:85
закончен
Евролига
Зенит Маккаби Тель-Авив
86:69
закончен
Олимпиакос Химки
82:75
закончен
Олимпия Милан Анадолу Эфес
98:75
закончен
Барселона Бавария
72:82
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
106:111
закончен
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
145:136 (ОТ)
закончен
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
133:129 (ОТ)
закончен
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
120:108
закончен
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
перенесен
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
101:94
закончен
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
119:127
закончен
Денвер НаггетсСан-Антонио Спёрс
121:119
закончен
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
107:110
закончен
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
126:109
закончен
Россия / Премьер-Лига
ХимкиТамбов
1:0
закончен
УфаАхмат
3:0
закончен
РостовРубин
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиЛидс Юнайтед
1:2
закончен
ЛиверпульАстон Вилла
2:1
закончен
Кристал ПэласЧелси
1:4
закончен
Испания / Примера
ХетафеКадис
0:1
закончен
Атлетик БАлавес
0:0
закончен
ЭйбарЛеванте
0:1
закончен
Реал МадридБарселона
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольШахтёр Д
0:3
закончен
Динамо КДнепр-1
2:0
закончен
ДеснаАлександрия
4:1
закончен
Италия / Серия А
СпецияКротоне
3:2
закончен
ПармаМилан
1:3
закончен
УдинезеТорино
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерРБ Лейпциг
1:4
закончен
ГертаБоруссия М
2:2
закончен
Айнтрахт ФВольфсбург
4:3
закончен
БаварияУнион
1:1
закончен
ШтутгартБоруссия Д
2:3
закончен
Франция / Лига 1
СтрасбургПСЖ
1:4
закончен
МонпельеМарсель
3:3
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
3:2
закончен
Даллас СтарзФлорида Пантерз
4:1
закончен
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
4:5 (Б)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
3:4
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
6:5
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
0:5
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
0:3
3 период
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
3:2 (ОТ)
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
0:0
1 период
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
0:0
1 период
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
115:135
закончен
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
83:107
4 четверть
Юта ДжазСакраменто Кингз
72:79
3 четверть
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
67:83
3 четверть
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
32:30
2 четверть
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
41:25
2 четверть
Финикс СанзВашингтон Уизардс
34:37
2 четверть
Россия / Премьер-Лига
АрсеналКраснодар
14:00
СочиЗенит
16:30
Динамо МУрал
16:30
Локомотив МСпартак М
19:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскНижний Новгород
08:00
ОренбургСпартак-2
13:00
ЧертановоВелес
15:00
АкронДинамо-Брянск
15:00
ШинникАлания
15:00
ФакелТекстильщик
15:00
ЧайкаЕнисей
16:00
Краснодар-2Иртыш
16:00
НефтехимикТорпедо М
16:00
БалтикаТомь
19:00
Италия / Серия А
Интер МКальяри
13:30
СампдорияНаполи
16:00
ВеронаЛацио
16:00
ЮвентусДженоа
16:00
РомаБолонья
19:00
ФиорентинаАталанта
21:45
Франция / Лига 1
РеннНант
14:00
Сент-ЭтьенБордо
16:00
НиццаРеймс
16:00
ЛансЛорьян
16:00
БрестНим
16:00
МонакоДижон
18:05
ЛионАнже
22:00
Украина / Премьер-лига
ЗаряИнгулец
14:00
ВорсклаЛьвов
14:00
Рух ВМинай
17:00
Олимпик ДКолос
19:30
Англия / Премьер-лига
БёрнлиНьюкасл Юнайтед
14:00
Вест Хэм ЮнайтедЛестер Сити
16:05
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
18:30
Шеффилд ЮнайтедАрсенал
21:00
Испания / Примера
ВильярреалОсасуна
15:00
ВаленсияРеал Сосьедад
17:15
ВальядолидГранада
19:30
БетисАтлетико М
22:00
Германия / Бундеслига
Шальке-04Аугсбург
16:30
КёльнМайнц
19:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
21:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
23:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
01:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Астана
13:00
Парма Нижний Новгород
14:30
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
20:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
22:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
02:00
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
03:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
03:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
03:00
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Райола хочет сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Мино Райола, агент норвежского игрока дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, хочет сделать своего клиента самым высокооплачиваемым футболистом мира, передает Mirror.

Отмечается, что Райола хочет, чтобы норвежец зарабатывал €1,1 млн в неделю.

В услугах Холанда заинтересованы мадридский «Реал», каталонская «Барселона», а также ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги скандинав провел 22 матча, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Холанд начинал карьеру в норвежском «Брюне», затем играл в местном «Молде». В 2019 году он покинул пределы Норвегии, присоединившись к австрийскому клубу «Ред Булл». За «шмелей» он выступает с 2020 года.

Также сообщалось, что «Боруссия» хочет удержать скандинава в своем клубе еще на один сезон, но выполнение этой задачи зависит от попадания немцев в Лигу чемпионов сезона-2021/22.

Ранее наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном переходе футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «королевский клуб»

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.